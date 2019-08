Boris Johnson Euroopa Liidule: pühkige suu 30 miljardist puhtaks! 

Boris Johnson ei kavatse grammigi taanduda oma eesmärgist, et Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust 31. oktoobril. Pühapäevalehe Observer andmeil uurivad valitsuse juristid võimalust katkestada parlamendi töö viieks nädalaks, et rahvaesindajad ei saaks Brexiti asjus sõna sekka öelda. Peaminister kartvat, et nad tahaksid saada lisaaega ja lõpuks otsustavad, et Brexiti asemel tuleks korraldada erakorralised valimised või uus referendum. On tõenäoline, et sel juhul ei lahkuks inglased ülepea Euroopa Liidust.