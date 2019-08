Juhtkiri | Teise pensionisamba remondile pole alternatiivi 

Praegu kritiseerib sambareformi vedava Isamaa juht Helir-Haldor Seeder omakorda Hanssonit ja Eesti Panka, et nood pole samba suhtes seni mingite ettepanekutega välja tulnud. Et Eesti panga nõukogu juhib pikka aega aga Seederi enda erakonna auesimees Mart Laar, siis on see küsimus ka viimasele. Hanssoni enda võrdlus teise samba kasulikkusest ei kannata aga kriitikat. Ta küll nendib, et 50 eurot pensionilisa pärast 15-aastast kogumist on vähe, kuid pärast 45-aastast kogumist saaks juba 150 eurot, mis olevat suur summa tänaste pensionitega võrreldes. Hansson ei ütle aga, mida on 150 eurot väärt 30 aasta pärast. Arvestades, et 15 aastat tagasi oli keskmine pension 143 eurot, praegune on aga 480, siis samas tempos kasvades on pension 30 aasta pärast üle 5000 euro kuus. Selle kõrval Hanssoni kiidetud 150-eurone pensionilisa näitab enam kui kujukalt paraku senise teise samba mõttetust.