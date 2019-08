Repliik Küsimus | Kas Jaak Madison saab jätkata abipolitseinikuna? Arvamustoimetus , täna, 19:56 Jaga: M

Foto: Robin Roots

Kuna abipolitseinik Jaak Madison on öelnud, et ta kuulis Hannes Rummi joobes juhtimisest „läbi tuttavate PPAst", kuid avalikustada ta neid isikuid paraku ei saavat, siis kas politseiameti sees on kogu info ükskõik mis põhjusel politsei poolt kinnipeetud või vahelejäänud isikute kohta kõigile ametnikele vabalt kättesaadav, nii et kõik soovijad saavad omavahel vabalt taga rääkida või levitada isikuandmeid nii poliitilistel kui ükskõik mis muudel eesmärkidel ka PPAst väljapoole?