Taavi Libe | Massiaktsioon pole mänguasi 

Ohtlik mass

Tõnis Mägi on minu mäletamist mööda päris mitmes intervjuus meenutanud üht lauluväljaku massiüritust, kus ta tunnetas rahvamassi energeetikat nii teravalt, et hiljem olla üks teadmamees talle kommenteerinud, et tema elu võis laval selle energiasööstu tõttu lausa ohus olla. Minu teaduspõhisest lähenemisest rikutud mõttemaailm ei soovi selliste kategooriatega küll kaasa minna, kuid olen veendumusel, et rahvamass on üpris ohtlik nähtus.

Esiteks mõistagi põhjusel, et inimesed võivad massis liikumises üpris lihtsalt viga saada, kuid teiseks seetõttu, et massis kaotab indiviid identiteedi. Õigemini võtab ta omaks üpris ähmase massi identiteedi, mis on piisavalt anonüümne, et kahaneks omadused, mis teevad inimesest inimese: empaatia, õiglustunne ja halastusvõime.

Taolisi massikäitumise tüüpskeeme näeb tänapäeval sotsiaalmeedias, kus inimesed enda nime ehk identiteeti kasutades muutuvad siiski osaks massist ning võtavad mingeid teemasid kommenteerides üles pöördeid, milleni nad tavakäitumises ei jõuaks - terve mõistus jõuaks jaole.