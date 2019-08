President Kaljulaid andis üle auhinnad Eesti kaunimatele kodudele 

Riigipea sõnul saab see toetuda vaid teadlikkusele ja vabatahtlikkusele, olgu siis kogu riigis, oma linnas, külas või hoopis meie planeedil. „Just oma koduümbruse kujundamine on koht, kus igaüks iseseisvalt võib anda märkimisväärse panuse elurikkuse säilimisele ja selle suurendamisele. Ainuüksi mõni niitmata murulapp või aiaserv, veesilm või kompostihunnik loovad juba rohkelt uusi elupaiku ja kasvatavad loodusrikkust meie kodu ümber. Mõningate lisategevustega, nagu näiteks lindudele ja putukatele pesitsus- või varjevõimaluste loomisega, saab seda veelgi suurendada,“ rääkis president Kaljulaid.

Maailm meile ümber muutub ja paraku mitte ainult paremuse poole, sest planeedi loodus ja keskkonnaolud on intensiivse inimtegevuse ja sellest tuleneva kliimamuutuse tagajärjel märkimisväärselt kahjustada saanud, selgitas riigipea ja lisas, et just bioloogiline mitmekesisus on kiirete keskkonna- ja kliimamuutustega kohanemisel hea vastupanurelv. „Kutsun teid, tublisid inimesi kogu Eestist, oma koduümbruse elurikkuse tõstmisel mõtlema lahendustele, mis võiksid olla inspiratsiooniks meile kõigile. Looduslik mitmekesisus tuleb metsast ja põllult ka linnadesse, kui loome enda ümber teadlikult võimalusi selleks, et meie väiksemad sõbrad teistest liikidest saaksid ennast meie aedades hästi tunda.“