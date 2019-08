Maailm Barcelonas jagatakse varaste ohvriks langenud nudistidele munitsipaalriideid Viljar Voog , täna, 15:58 Jaga: M

Need Barcelona suvitajad on kohe saamas suplejateks. Erinevalt paljudest teistest rannamõnude nautijatest, on neil riided seljas. Foto: Emilio Morenatti / AP / Scanpix

Kataloonia suurimas linnas Barcelonas on levinud vargused rannas. Et säästa suvitajaid alastusest on kohalik politsei asunud välja jagama „röövikomplekte“ inimestele, kelle pätid sõna otseses mõttes on paljaks varastanud.