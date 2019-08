Hongkongi politsei võttis meeleavaldajate vastu kasutusele uue relva 

Rahvas tuli Hongkongis tänavatel, et avaldada meelt plaanitud seadusemuudatuse vastu, millega oleks võimaldatud sealse elanike Mandri-Hiina võimudele välja andmine. Esimest korda juhtus nii 31 märtsil. Juunist muutsid meeleavaldused juba iganädalaseks ja praeguseks on see osa linna argielust, millest tavaelanikud end väidetavalt suurt häirida ei lase.