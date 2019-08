GALERII | „Mõtlesime, et on restoran, tuleb 30-50 inimest, istub ja tiksub mõnuga. Aga ei! Jooksmiseks läks!“

„Plaanisime Peipsi Toidu Tänavat hoopis teistmoodi,“ muheleb 175 kilomeetri pikkuse peolaua üks eestvedajaid Tauno Laasik, kui kirjeldab mullust möllu. „Mõtlesime, et on restoran, tuleb 30-50 inimest, istub kalda äärde maha, joob veini ja tiksub seal. Et inimesed mõnusalt tśillivad! Aga ei! Jooksmiseks läks!“

Tõesti, möödunud aastal, kui järveäärne rahvas pop-up söögipaigad püsti panid, algas maraton, kes jaksab ühe päevaga rohkem paku läbi kihutada. „Tänagi tulid esimesed inimesed, kes ütlesid, et hakkavad täna Vasknarvast peale ning loodavad homme õhtuks lõppu välja jõuda.“ Lõpp on Saaboldal Toomemäe talu kodurestoranis Maagõkõnõ. Alguspunkt Vasknarvas, kus Tauno koos

Triinu Akkermaniga esindab Maitseelamuse koda. Peipsi järve äärde kaetud pikast pidulauast võtab sel suvel osa 54 pop-up restorani. See on tohutu hulk. Aga rahvast jagub.

„Eelmisel aastal leidsime, et toidutänav on inimestele põhjus tulla kohtadesse, kus nad pole kunagi käinud,“ kõneleb Tauno. „Paljud, kes käisid eelmisel aastal siin, polnud elu sees Vasknarva sattunud. Palju oli neidki inimesi, kes polnud elu sees Peipsi järve näinud!“ Tauno lisab, et toidutänavast on saanud tõeline turismiüritus, kuhu inimesed heal meelel tulevad.