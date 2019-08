Trumpiga hommikust söönud Johnson tahab Brexiti läbisurumiseks parlamendi töö katkestada 

The Guardian kirjutab, et Johnson kaalub võimalust alates üheksandast septembrist parlamendi töö viieks nädalaks peatada. Peaminister kardab, et vastasel juhul võiksid euroliitu kuulumist toetavad rahvasaadikud suruda läbi järjekordse väljumispäeva edasilükkamise. Plaani töösse minekul taaskoguneks parlament aga vahetult enne Ühendkuningriigi saatuse otsustavat Euroopa Liidu tippkohtumist, mis muudaks võimatuks nende sekkumise.

Uudise avalikukstulek on tekitanud Ühendkuningriigi poliitikute seas furoori. Euroopa liitu pooldavate ja saareriigi seal kokkuleppeta väljalangemist kartvate saadikute seas nimetatakse Johnsoni plaani demokraatiat solvavaks ning sügavalt vastutustundetuks.

„See memo, kui see tõele vastab, näitab Boris Johnsoni põlgust parlamendi alamkoja suhtes. Nii võib olla võimalik minna mööda alamkoja selgest soovist, kuid seda tehtaks halvas usus. Parlamendi kõrvale jätmine meie riigi tulevikku ohustavast rahvuslikust kriisist on igati vale,“ kritiseeris Johnsoni plaani tema parteikaaslane Dominic Grieve.