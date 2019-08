Pilastamisskandaali keskmes prints Andrew: ma ei kahtlustanud Epsteini kunagi 

Epstein sooritas oma New Yorki vangikongis enesetapu päev pärast seda, kui päevavalgele oli tulnud tuhandeid lehekülgi kohtudokumente mehe varasematest perverssustest. Teiste seas mainiti paberites ka prints Andrewd, kel olevat olnud seksuaalvahekord alaealise neiuga. Toona 17aastane Virginia Roberts väitis, et Epstein sundis teda Andrewga magama kolmel juhul. Lisaks oli Andrew sage reisija ameeriklasest ärimehe eralennukil, mis on skandaali tõttu saanud hüüdnimeks Lolita Ekspress.

Laupäeval saatis kuningakoda välja uue teate, kus esmakordselt võttis sõna ka prints Andrew. Mehe sõnul soovis ta kunagise „läbikäimise või sõpruse“ kohta fakte täpsustada.

„Kohtasin härra Epsteini 1999. Selle aja jooksul, mil ma teda tundsin, kohtusin temaga korrapäratult ja tõenäoliselt mitte rohkem kui kord või kaks aastas. Olen peatunud mitmetes tema elupaikades,“ vahendavad Briti meediaväljaanded prints Andrew sõnu. „Mitte ühelgi juhul selles piiratud ajavahemikus, mida ma temaga veetsin, ma ei näinud, tunnistanud või kahtlustanud käitumist, mis järgnevalt viis tema arreteerimise ja süüdimõistmiseni.“ Viimane märkus käib 2008. aasta süüdistuste kohta.