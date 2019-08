FOTOD | SOOME ÄREVIL: Eestinmäki tulistamises kahlustatavad on kinni peetud

Soome keskkriminaalpolitsei andis kell 17.00 pressikonverentsi, et anda avalikkusele ülevaade tulistamisest. Juurdlust juhib uurija Kimmo Huhta-aho, kes ütles, et tulistajad võisid olla seotud kuritegeliku ühendusega. Uurija sõnul on vägagi tõenäoline, et tulistajad on riigist lahkunud.