McClain oli parajasti kuuekuulisel missioonil Rahvusvahelisel kosmosejaamal (ISS), kui sai digitaalse ligipääsu Wordeni pangakontole. Kuigi ühtegi senti väidetavalt kaotsi ei läinud, kaebas Worden siiski kaasa peale, et too pani korda identiteedivarguse. Väidetava ohvri vanemad selgitasid NASA uurimiskomisjonile, et McClain algatas manipulatsioonikampaania, et saada orbiidilt naastes endale Wordeni laps, keda seni ühiselt kasvatatud.