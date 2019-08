„Rahva teenrid“: Politsei ja siseministri konflikt hõõgus juba ammu tuha all 

Vedler meenutab, et konflikt siseministri ja politseijuhi vahel sai alguse juba siis, kui EKRE ministrit Marti Kuusikut süüdistati koduvägivallas. „Helmed teadsid ilusasti, et ei ole seal midagi. Aga politsei uuris selle asja lõpuni, prokuratuur hindas. Ja nad leidsid, et peaks ikkagi pöörduma kohtusse. Ei olnud niimoodi, et politseinikud oleksid kuskilt silmadest välja lugenud ministri soove,” tõdes Vedler.

Vedler nentis, et enamikel EKRE poliitikutel pole valitsuses olemise kogemust. „Ja seepärast rapsitakse ja tehakse asju. Elementaarne asi, mille peab selgeks tegema on see, et politseijuhti ei saa vallandada üks minister või ministri asemik teisest ministeerimist. Sa pead sellised asjad peaministri ja teiste koalitsioonipartneritega läbi konsulteerima. Aga eks need vitsad on olnud valusad ja seda on Martin Helme ise ka tunnistanud, et ta eksis ja õpib ning vabandas,” rääkis Vedler.