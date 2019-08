TalTechi vilepuhuja: „Ralf-Martin Soe polnud projektiga üldse seotud!“ 

Artiklis nendib Tallinna Tehnikaülikooli teadur Ralf-Martin Soe, et tema teadustegevus oli lühiajaliselt seotud OpenGovIntelligence projektiga. Oma sõnade kinnituseks toob Soe välja mitu publikatsiooni, mis väidetavalt on seotud OGI projektiga.

See väide ärritab vägagi aga projekti üht juhti, doktorant Keegan McBride'i . „Ralf lihtsalt valetab. Peamine probleem Ralfi väidetega on selles, et on suur vahe OGI projekti raames tehtud konkreetsete tööde ja mõne teise projekti raames kunagi tehtud sarnaste tööde vahel. Need on kaks täiesti eri asja,“ väidab McBride resoluutselt.