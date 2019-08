Soomes filmis kasuisa duši all pesnud 14aastast last 

Ilta-Sanomat kirjutab, et laps sai kohe aru, et keegi teda filmib ning tuvastas, et see on tema kasuisa. Kui tüdruku ema koju jõudis, rääkis ta talle juhtunust. Šokis ema nõudis elukaaslaselt selgitust, kes aga vastas, et tegelikult ei toimunud mingit filmimist, teda tabas saunas hoopis paanikahoog, ta vajus põrandal kägarasse ning üritas naisele sõnumeid saata, et teda oma väidetavast hoost teavitada.