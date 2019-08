Poliitika Presidenti valitakse ikka vanaviisi, sest parteid ajavad oma rida Viljar Voog , täna, 21:40 Jaga: M

GALERII

VÄSITAV: 2016. aastal kulus kuu aega kemplemist, enne kui kompromisskandidaat Kersti Kaljulaid presidendiks valiti. Foto: Alar Truu

See, et presidendi valimise korda võiks Eestis muuta, on poliitikute seas üpris levinud arvamus. Probleem seisneb aga selles, et igal parteil on oma arusaam uuest süsteemist ja mitmes eri suunas rabeldes tulemuseni ei jõutagi.