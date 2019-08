Eesti vetes kadunuks jäänud lätlase süst on leitud, mehest pole jälgegi 

Tema sõnul ei ole tavapärane, et süstasõitja upub haiguste või traumade tõttu. „Oskajale aerutajale on ümberminek nagu kerge jahutus või nagu öeldakse hane selga vesi. Mulle on tormisel merel ümberminek märk, et täna oli torm piisav. Väljakutse on olemas,“ märgib Uudsemaa.

Pärnumaalt leiti rannast merel kaduma jäänud mehe kajak.

Merele minnes peab õige varustus olema

Millised on turvareeglid avamerel süstaga sõitmisel ning kuidas erineb see jõe peal aerutamisest?

„Mõistlik on alati aerutada kellegiga koos. Kindlasti peaks seljas olema päästevest ning kaasas aerupadi ja raketid, samuti laetud veekindel nuppudega telefon, millel on vajalikud numbrid salvestatud kiirvalikute alla. Selga tuleks panna spetsiaalne veekindel aerutamisriietus, mille sees aerutaja ümberminekul külmas vees vastu peaks, et end ise aidata. Kindlasti on enesepäästmist vaja ka harjutada kaldalähedases vees ja soovitatavalt lainetusega, mitte aga lootma jääda koolitusele või internetis nähtu peale. Siis saad kindel olla, mis töötab ja mis mitte. Merel on kõige suurem oht külm vesi ja kauge kallas. Eesti jõed on enamjaolt nii kitsad, et jõuad alati kaldale. Samuti võib merel tuule suuna muutusega lainetus kiirelt tõusta või kaduda,“ õpetab Uudsemaa.

Avamerel sõitmiseks mõeldud süsta põhiline eripära on turvalisus, ent sõita võib ka nn jõesüstaga. Põhiline on, et süstal oleks mõlemas otsas kuivkambrid, mis tagavad selle uppumatuse ümbermineku korral ja võimaldavad aerupatja kasutades süsta sisse tagasi saada. Süsta kiirus, stabiilsus ja laineomadused on kasutaja maitse, soovide ja kogemuse küsimus.