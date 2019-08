Investori nõuanne: „Kõik sõltub sinu enda tarbimisest!“ 

„Kõik on tarbimisharjumuste küsimus. Minu suhtumine ja ostuotsused on kardinaalselt muutunud pärast seda, kui otsustasin investeerima hakata,“ jutustab juba pea kümme aastat investeerinud Tint. Ta toob näiteks, et auto, millega ta sõidab, pärineb aastast 2005. Rahatarkuseteemalist blogi pidav Tint (32) unistab viiekümnenda eluaasta täitumiseks jõuda seisu, kus investeeringutest laekuv tulu katab kulud.