FOTOD | Helme pärast Vaheriga tehtud külastust riigipiirile: endiselt on pimedaid nurkasid, kus saame loota ainult kohalikule kogukonnale 

Helme tõdes, et praeguseks on piiri väljaehitamise kavast osa tehnorajatisi vähemaks tõmmatud, kuid need ehitakse esimesel võimalusel kindlasti välja. „Me ehitame tara, aga algsest odavamas variandis,“ rääkis ta ja lisas, et väike viivitus tehnorajatiste väljaehtimisel on isegi teatud mõttes kasuks tulnud, kuna viie aasta jooksul on elektroonika tunduvalt odavamaks läinud. „Piiril on nüüd väga palju väikeseid portatiivseid kaameraid, mis aitavad eelkõige ka soistel ja keerulistel aladel pilti ette saada. Aga endiselt on ka pimedaid nurkasid, kus saame loota ainult patrullidele ja kohalikule kogukonnale,“ nentis ta.