„Täpselt samamoodi, nagu oli Vene ajal Ekstra poes viinajärjekord, oli mööblimaja juures mööblijärjekord.“ 

„Maja ümber olid sellised järjekorrad, et mul oli tegu tööle pääsemisega – keegi ei tahtnud mind majja sisse lasta,“ muigab mööblimaja kaubandusdirektor Urve Nilk, kes on angaari mõõtu majaga seotud olnud algusest peale. Need novembripäevad, mil enamik pealinnas asunud mööblikauplusi koondati mööblimaja katuse alla ning kohe-kohe pidi superpood avatama, olid leebelt öeldes rahvarohked. Ihaldatud mööblist eraldas ootajaid üksnes uks. Aga see oli veel lukus.