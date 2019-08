Ettepanek: anname Trumpile tüki Ida-Virumaast 

Ega Eestigi ei tohiks sellisest ülemaailmsest hüsteeriast kõrvale jääda ja võiks samuti USA-le midagi sobivat letile panna. Ameeriklastele võiks näiteks maha müüa Petserimaa, kui see veel kuuluks Eestile ning poleks Venemaa poolt okupeeritud ja annekteeritud. Mis aga venelaste käes on, see sinna ka jääb – kuna pole vähimatki lootust Petserimaad tagasi saada, langeb see variant ära. Kuigi sellel oleks olnud jumet.

Kuna Trump soovis saada saart, siis võib proovida talle maha parseldada näiteks Saaremaad, mille eest võiks küsida isegi sadu miljoneid dollareid. Kuid on ka paremaid variante.

Miks mitte proovida õnne näiteks Ida-Virumaaga – võib-olla rahuldub Trump selle maatükiga, kuigi Gröönimaa mõõtusid ja kaalukust ei anna Ida-Virumaa loomulikult kuidagi välja. See Eesti maatükk on otse vastu Vene Föderatsiooni riigipiiri ja võiks oletada, et võib-olla see huvitaks ameeriklasi. Samas pole vaja kogu maakonda ära müüa, piisab ka tunduvalt väiksemast territooriumist, et ameeriklased saaksid end seal mugavalt sisse seada ja et venelased läheksid sellisest Eesti valitsuse sammust põhimõtteliselt hulluks.

Puhvertsoon

Kui Eesti annaks USA valitsusele vabad käed (loomulikult dollarite eest) Ida-Virumaal tegutsemiseks, siis saaksid ameeriklased sinna tuua mitmesugust sõjatehnikat ja muidugi erinevaid rakette, mis ajaks venelastel lõplikult kopsu üle maksa. Narva ja Peterburi vahemaa on ainult 160 kilomeetrit, aga tänapäevased raketid on võimelised lendama tuhandeid kilomeetreid. Aga nii lähedale oma armsale Leningradile, pühale linnale, mis pidas vastu isegi Hitleri pikaaegse blokaadi, ei taha venelased ilgeid kapitaliste lubada. Nende arvates võiks piiri taga pigem olla eestlased, kuna nendest Venemaale nagunii mingit ohtu ei oleks.

Kui Ida-Virumaast peaks poolgi minema ameeriklastele, siis tekiks sel moel omamoodi puhvertsoon Venemaa ja Eesti vahel. Kui venelastel peaks äkki tekkima uitmõte Eesti vallutamisest, siis poleks neil sugugi lihtne praegusel Ida-Virumaal koha sisse võtnud ameeriklastest mööda hiilida või neist jagu saada. See oleks Eestile tugev julgeolekugarantii, millest nii palju räägitakse ja mis seisab praegusel ajal nõnda õhkõrnadel jalgadel.

Sellest, et Eesti kohal tiirutavad aeg-ajalt NATO sõjalennukid, on Kremli meestele täiesti ükstapuha. Neid lennukeid ei kardeta. Ka venelased ise on mõnikord Eesti kohal oma lennukitega lennanud – venelased saadavad lennukid Eesti õhuruumi mõttega, et vaadata, kas sellest midagi juhtub ja kas mingeid karistusi järgneb. Senini pole midagi juhtunud, nii et venelased on isegi oma lennukite saatmisest Eesti õhuruumi peaaegu loobunud. See ei paku neile enam mingit pinget. Eks vene lennukid ületavad aeg-ajalt edaspidigi Eesti õhupiiri, aga see on rohkem seotud inertsi kui millegi muuga.