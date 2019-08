Suri üks USA poliitika suurimaid mõjutajaid, miljardär David Koch 

Kochi vennad ehk inglise keeles Koch Brothers on väljaspool Washingtoni Ameerika ühed suurimad poliitikamõjutajad. Aastakümneid lõid nad enda ümber konservatiivsete annetajate võrgustikku, et doonoritena mõjutada Ameerika poliitikat ja ühiskonda neile meelepärases suunas. Lisaks võimalikele isiklikele maailmavaadetele huvitas vendi eriti see, kui soodne oli äritegevus Ühendriikides. Nende tuntuim ja suurim poliitiline organisatsioon on Americans For Prosperity Foundation (Fond Ameeriklased Külluse Poolt). Läbi fondi töötasid vennad väsimatult selle nimel, et vabariiklastest poliitikud ja nende toetajad looksid soodsamaid tingimusi jõukamatele ja äriga tegelevatele ameeriklastele – nagu Kochid ise.