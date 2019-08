Juhtkiri | Sovetlik Taltech 

Eurotoetuste raha jagamine projektis mitte osalenud teadlastele saab tähendada vaid üht – et asjaga kursis olijaid pidi olema palju ja toimuv oli süsteemne. Juhtunust juba kevadel aimu saanud rektor Jaak Aaviksoo senine tegutsemine ja reageeringud on õhku jätnud rea küsimärke. Olukorda ei lahenda ka teiste ülikoolide rektorite arvamus, et tegu pole otsese varguse, vaid ebaeetilise rahakasutusega, justkui viimane võiks olla aktsepteeritav. Kui ka teadusraha on vähe, siis jagatagu sedagi piskut ausalt.