AMAZONAS OHUS: lekkinud saladokumendid paljastavad Brasiilia presidendi sünged plaanid „maakera kopsude“ tulevikuks 

Ehkki põliselanike seas leviv kuulujutt, et Bolsonaro plaanib nad kõik pommitamisega maha tappa, on liialdus, ei saa just öelda, et riigipea Brasiilia vihmametsade asukaid just hästi oleks kohelnud. The Guardian kirjutab, et Bolsonarole pole põlisrahvad mitte ainult tülikaks takistuseks, vaid ta üritab jätkuvalt ka takistada niigi krooniliselt alarahastatud asutuse tööd, mille ülesandeks on Brasiilia enam kui 300 põlishõimu õiguste eest seismine.