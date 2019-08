Kikase juustu- ja lihapallid valmivad nii lihtsalt, et sellega saab hakkama iga koolilaps! 

Kindlasti hoiavad kõhu kauem täis kui enamik valmistoite. Kuna juustupalle saab süüa ka ilma soojendamata, on see heaks snäkiks vahetunnis.

Lihapallid tuleb (pigem) kodus soojaks lasta, samas pole see mikrolaineahjus mitte midagi keerulist. Dipikaste on kohe juures, see on eriti hea. Maitse on mõnus, parajalt maitsestatud - nagu ehtsad Karlssoni lihapallid.