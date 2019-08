Seisukoht | Eesti teatri pillerkaar tõrvatilgaga 

Teinekord tundub uskumatuna, et Eesti teatrid on üle elanud kõik riigikorrad ning poliitikute hullused. Tundub uskumatuna seegi, et ikka tuuakse igal aastal välja 200 uuslavastuse ringis ning ikka koguvad kõik teatrid kalendriaastaga kokku üle miljoni külastaja. Üksi need numbrid kõnelevad fenomenist. Eestlaste teatriarmastusele pole midagi ette heita - tunne näib püsivat. Vähemalt täiskasvanute seas. See, kas 20 aasta pärast tänased lapsed ka teatrisse kibelevad, on omaette küsimus.