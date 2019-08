Nädala TOP Top | Ministri ja politseijuhi ajalooline kohtumine Laur Uudam, arvamustoimetaja , täna, 16:30 Jaga: M

Foto: Robin Roots

Kuigi siseministri ja politseijuhi kohtumist oodati sel nädalal nagu maailmaajaloolist sündmust, ei pruugi edaspidine „koostöö“ häid vilju kanda, kui asjaomastest on raske uskuda vastastikust elementaarset lugupidamist ning küünejälgi on näha nii kahe ministri kui politseijuhi toolidel. Peaminister Ratase viljeletav „töörahu“ ja „õigusriik“ on jäämäe veepealne tipp – järgmine vaatus etendatakse Lavly Perlingu ümber.