VENE FACEBOOKI ASUTAJA: arvan, et Venemaale tagasiteed mul ei ole 

Pavel Durov otsustas juba nooruses, et talle ei sobi igapäevane rutiinne ja üksluine töö kontoris ning et tema eesmärk on muuta internetti. Alguses tegi ta mõned katsetused – nendeks olid saidid durov.com ja spbgu.ru, misjärel taipas ta, kuidas peaksid netisuhted tulevases sotsiaalvõrgustikus välja nägema. 2006. aastal jutustas üks Paveli sõpradest talle Ameerikas Mark Zuckerbergi loodud Facebooki sotsiaalvõrgustikust, mis säilitas muuseas ka kogu infot kasutajate kohta.