ÕL VIDEO | IKEA teeb Eestis ajaloolise sammu

„Täna alustame päevade loendust, mis on jäänud IKEA Eesti turule sisenemiseni. IKEA visiooniks on pakkuda klientidele paremat igapäeva, mistõttu otsustasime ühendada nii digitaalse kui füüsilise olemasolu Eesti turul,“ lausus IKEA Tallinna väljastuspunkti juht Aleksejs Mihailovs. Tema sõnul tagab e-pood ligipääsu IKEA kaubavalikule kõikjal Eestis olenemata asukohast. Tallinnas avatav väljastuspunkt pakub lisaks võimalust tutvuda tootevalikuga. Väljastuspunktis on väljapanekus üle 3000 erinevat toodet, millest 200 toodet on saadaval koheseks kaasaostuks.