Ülikoolide rektorid TTÜ rahaskandaalist: tegemist ei ole vargusega! 

„Loomulikult on see taunitav,“ sõnab Tartu ülikooli rektor Toomas Asser. „Teoreetiliselt ei ole ju välistatud, et ka Tartu ülikoolis võib selliseid probleeme olla. Aga praegu – nii palju kui on olnud siseauditeid ja Euroopa komisjoni poolt uuritud – ei ole probleeme tuvastatud. Ma väga usun, et suures plaanis meil ei ole olulisi probleeme,“ kinnitab Asser ning lisab, et Tartu ülikoolis on olukord ka natuke erinev, kuna alma materis jääb vastutus rahavoo juhtimise eest projekti taotlejale.

Tartu ülikooli rektor Toomas Asser Foto: Aldo Luud

Samal teemal Eesti uudised TTÜ pettis välja eurotoetusi: raha jagati teadlastele, kes projektis ei osalenud Asser ei näe antud juhtumit otsese vargusena. „Selline rahakasutus ei ole kindlasti hea, aga samas ei ole ka otseselt mingit raha vargust. Võib-olla on raha ülikooli sees ebaeetiliselt kasutatud, aga kindlasti ei ole tegemist väärkasutusega sõna otseses mõttes. Kuidas täpselt teadlaste panuseid hinnati, ma tervikuna ei tea.“

Täiendavaid kontrollmeetmeid Tartu ülikoolis seoses juhtunuga kasutusele ei võeta. „Meil ei ole hetkel põhjust ühegi konkreetse asja suhtes mingit süvaanalüüsi teha. Need on mahukad ja vajavad ka vastavat ressurssi.“

„Aga see on kindlasti taunitav, see ei ole hea praktika,“ rõhutab Asser ning avaldab lootust, et Eesti ülikoolide mainet Euroopas selline trikk ei mõjuta. „Üldiselt on ju eurorahade kasutamine Eestis suhteliselt parem võrreldes enamiku teiste maadega.“

Tallinna ülikooli rektor Tiit Land usub, et enne hinnangute andmist peaks laskma Tehnikaülikooli komisjonil järeldused teha. „Loomulikult – kui see oli teadlik ja tahtlik pettus – siis see ei ole kuidagi aktsepteeritav ega õigustatav. Kui see on teadlik petmine, siis see on väga kurb.“

Tallinna ülikooli rektor Tiit Land Foto: Heiko Kruusi