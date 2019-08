GALERII | Glamuurihommikul tutvustati Eucerini seerumit, mis teeb välimuse värskemaks kõigest seitsme päevaga! 

Foto: Ardo Kaljuvee

Näitleja Marilyn Jurman tunnistas, et on ebaregulaarne kreemide kasutaja. Eucerini hüaluroonkreemi avastas ta enda jaoks suve algul – ning nüüdseks on see kujunenud tema suureks lemmikuks. „Pea ees hüppasin vette ja hakkasin igal hommikul kreemi peale panema, ilma otseste ootuste ja lootusteta. Mõne aja pärast märkasin, et tõepoolest, on see puhkamisest või igapäevasest joogast, aga inimesed on öelnud, et olen muutunud säravamaks ja näen kuidagi noorem välja. Minu näonahk on läinud ühtlasemaks ning on siledam,“ jutustas ta. Näitlejatar lisas, et kui tavaliselt paneb ta välja minnes prillid ette (et poleks täpselt näha, mis silmade all toimub), siis täna mitte. „Tunnen küll, et kreem on mõjunud!“ teatas ta.