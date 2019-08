Maailm G7 TIPPKOHTUMIST VÕÕRUSTAV PRANTSUSMAA PRESIDENT: "Meie maja põleb." Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 11:15 Jaga: M

Emmanuel Macron Foto: SIPA/Scanpix

Prantsusmaa kuurortlinnas Biarritzis algab laupäeval maailma seitset juhtivat tööstusriiki ühendava G7 tippkohtumine. Tippkohtumisel võõrustaja rollis olev Prantsusmaa president Emmanuel Macron kirjutas neljapäeval Twitteris: "Meie maja on leekides. Sõna otseses mõttes. Lõõmab Amazonas, mis toodab 20 protsenti kogu hapnikust. See on rahvusvaheline kriis. G7 liikmed - arutame kahe päeva jooksul seda hädaolukorda."