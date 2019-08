Austraallased tahavad naiste turvalisuse huvides seadustada pipragaasi ja elektrišokipüstoli 

Austraalia partei Shooters, Fishers and Farmers liige Jeff Bourman on väitnud, et tema arvates peaks muutma elektrišokipüstolid naistele legaalseks, et nad saaksid ennast vajadusel kaitsta, vahendab Daily Mail. Endine politseinik Bourman soovibki lähiajal pöörduda parlamenti järelepärimisega mittesurmavate relvade seadustamise kohta.

17 aastat tagasi õnnetuses jala kaotanud Jacqueline Boyd tõdes, et piiratud liikumisvõime tõttu on tal vaja ennast mingil moel kaitsta. "Kõik naised peavad ennast kaitsma, sest me oleme oleme haavatavamad. Nuga ma kaasas kanda ei taha, sest sellega võib reaalselt kellelegi haiget teha," selgitas Boyd.

Politseiohvitser George Hateley on eelnimetatud relvade legaliseerimise vastu, sest ta usub, et nende kasutamiseks on vaja eelnevat koolitust. "Igasugune relv võib ohtlik olla, kui seda ei kasutata õigesti," ütles Hateley.