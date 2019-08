FOTOD | Keilas avati ligi 200 lapsele kaasaegne lasteaed 

Keila abilinnapea Eike Käsi sõnul oli linnale uut ruumikamat lasteaeda hädasti tarvis, kuna viimase 10 aasta jooksul on lasteaiakohtade arv suurenenud 13 protsenti ning nõudlus kohtade järele kasvab jätkuvalt. „Keila on tänu heale elukeskkonnale, pealinna lähedusele ja suurepärasele rongiühendusele atraktiivne just noortele peredele. Linnas on iive jätkuvalt positiivne ning lasteaeda ja esimesse klassi minevate laste arv on lähiaastatel kasvutrendis. Seetõttu on ülioluline tagada ka kvaliteetne lasteaiateenus,“ lausus Käsi.