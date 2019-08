Kaja Kallas on Tallinnas aina populaarsem, venelased lahkuvad Jüri Ratase tagant 

Küsitlusfirma Turu-uuringute AS augustis tehtud uuring näitab, et Keskerakonna esimees Jüri Ratas ja Reformierakonna juht Kaja Kallas rebivad peaministri kohale Eesti kodanike eelistustes endiselt enam-vähem võrdselt – Ratast eelistab peaministrina näha 32 protsenti valimisealisi vastanuid, Kallast tahaks aga sel kohal näha 30 protsenti küsitletuid.

Paariprotsendine vahe praeguse valitsusjuhi ning opositsiooni liidri toetuse vahel püsib täpselt sama suur, kui see oli eelmise ehk juunikuise küsitluse ajal, mil Ratast toetas 29 ja Kallast 27 protsenti vastanuid.

Jüri Ratas on kaotanud umbes 10 protsenti muust rahvusest valijate toetuse, juunis toetas Ratast peaministrina 46 protsenti muust rahvusest kodanikke, augusti küsitluses oli neid järel 35 protsenti. Samal ajal on pealinlaste seas kasvanud Kaja Kallase toetajate hulk, mis on peaaegu sama, mis Ratasel – valimisealistest pealinna kodanikest toetas augustis Kallast 32 ja Ratast 29 protsenti küsitletuid.