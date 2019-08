Tallinna Braziilia saatkonna ees on täna Amazonase põlengute pärast pikett 

„Koguneme Brasiilia saatkonna ees täis nördimust, leina ja meeleheidet. Amazonas sõna otseses mõttes põleb ja iga meeter, mis jätkuvalt põleb, viib meid kaugemale igasugusest lootusest säilitada elu siin maa peal. Amazon on selle planeedi ja meie kui inimeste elu toetavate süsteemide toimimiseks ülimalt oluline. Me ei saa istuda vaikuses kuniks Maa elu hävitatakse,“ teatavad piketi korraldajad.

„Vajame kogu maailma valitsusi, et nad räägiksid Brasiilia presidendi Jair Bolsonaro vastu ja avaldaksid talle survet, et ta pabeks piiri laastavatele tulekahjudele ja kaitseks Amazoni vihmametsi. See pole ainult Brasiilia tulevik, mida ta tasakaalus hoiab - see on kogu meie tulevik. Tooge ennast ja oma hääl. Olgem solidaarsuses kõigi nendega, kes nende tulekahjude all kannatavad. Sellega hävitatakse põlisrahvaid, nende maad, kodusid ja elulaadi.“