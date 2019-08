ÕL VIDEO JA GALERII | Meeleavaldaja: Amazonase vihmametsade põlengud puudutavad meid kõiki!

"Me tunneme, et see on väga kriitiline olukord, eriti vaadates kogu seda kliimakriisi. Midagi tuleb ette võtta! Ilmselgelt on ülejäänud riigid ja ka Brasiilia jäänud liiga passiivseks," sõnab meeleavalduse üks korraldaja, Fridays For Future liige Kristin Siil.

Amazonase vihmamets on leekides. Ohtliku kiirusega leviv metsapõleng on nii suur, et seda on lausa kosmosest näha. „Koguneme Brasiilia saatkonna ees täis nördimust, leina ja meeleheidet. Amazonas sõna otseses mõttes põleb ja iga meeter, mis jätkuvalt põleb, viib meid kaugemale igasugusest lootusest säilitada elu siin maa peal. Amazonas on selle planeedi ja meie kui inimeste elu toetavate süsteemide toimimiseks ülimalt oluline. Me ei saa istuda vaikuses kuniks Maa elu hävitatakse,“ teatasid meeleavalduse korraldajad.