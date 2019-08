Eesti uudised BALTI KETT 30 | Eesti vabariigi iseseisvuse taastamine: tööd oli nii palju, et polnud aega hirmu tunda Rainer Kerge , täna, 22:00 Jaga: M

Eve Pärnaste ja Lagle Parek Hirvepargi miitingul 1989. aastal. Foto: Erich Norman / ETA / Õhtulehe arhiiv

Kõik, kellel vanus lubab, võivad mõelda end tagasi 23. augustisse 1989. Jah, Balti ketti mindi siiras usus, et Eesti vabanemine on võimalik. Küsimustele millal, kuidas ja mis tingimustel see toimub ning mil moel vabana edasi liigutakse, oli täna 30 aastat tagasi sama palju erinevaid vastuseid kui päid, mis neid otsisid.