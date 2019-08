Eesti uudised BALTI KETT 30 | Minu Balti kett: "Türil läks radikas keema, sihuke tahtmine ja vunk oli sees, et tühja see mootor – minna tuleb." Rainer Kerge , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

AU LANGENUILE: Eesti riigi loomisel hukkunud sõjameestele pühendatud ausammas Maarja-Magdaleena kalmistul ja selle meenutusloo autor Rainer Kerge. Foto: Aldo Luud

„Türil läks radikas keema. Seisma ja jahutama ei hakanud, vana mootor küll, aga vast peab vastu. No pidas ka. Sihuke tahtmine ja vunk oli sees, et tühja see mootor – minna tuleb,“ mäletab isa, kuidas me Balti ketis oma kohta otsisime.