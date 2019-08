Eesti uudised BALTI KETT 30 | Juba 30 aastat järjest kogunevad eestlased ja lätlased piirile, et Balti ketti meenutada! Arvo Uustalu , täna, 00:07 Jaga: M

GALERII

LÄTLASED ON UHKED: Eile Balti keti ürituseks ettevalmistusi teinud lätlased ütlevad, et on uhked 30 aastat tagasi toimunud Balti keti üle, ja valmistasid selleks puhuks hiiglasliku lillekompositsiooni. Foto: Aldo Luud

Täna möödub 30 aastat Balti ketist, milles ligikaudu kaks miljonit eestlast, lätlast ja leedukat võtsid käest kinni ja moodustasid 670 kilomeetri pikkuse inimketi Tallinnast Vilniusse. Üks keti lüli oli ka Lillist pärit õpetaja Karin Valksaare, kes võtab igal aastal ette teekonna mõne kilomeetri kaugusel asuvale piirile, et koos lätlaste ja eestlastega uhkusega meenutada sündmust, mis oli suur samm kolme Balti riigi vabaduse teel.