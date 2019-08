Eesti uudised TTÜ pettis välja eurotoetusi: raha jagati teadlastele, kes projektis ei osalenud Kristjan Väli , täna, 00:08 Jaga: M

KES VALETAB? Aaviksoo raiub, et konkreetseid tõendeid raha väärkasutuse kohta ei tulnud ning täit informatsiooni kõnealuse projekti kohta ei edastanud ta siseauditile selleks, et kaitsta vihje andja anonüümsust. Postimehe veergudel end identifitseerinud TTÜ doktorant Keegan McBride ütleb, et rektor valetab. „Ma võtsin kaasa oma sülearvuti ja näitasin talle kõiki faile – võltsitud tööajatabeleid, võltsitud projekte,“ ütles McBride Delfile. Foto: Heiko Kruusi

„Kindlasti ei tohi esitada valeandmeid, see ei ole sallitav. Ükskõik kui keeruline oleks finantsolukord,“ teatas TTÜ rektor Jaak Aaviksoo eile ja lubas eurorahadega sahkerdanud teadurid liistule tõmmata. Küll aga keerutab ka rektor. Nimelt teadis ta toimuvast ligi pool aastat, ent suurt midagi ta pettuse paljastamiseks ei teinud.