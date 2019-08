TRAGÖÖDIA: Tatra mägedes hukkus äikesetormis viis inimest

Pikne tabas algse informatsiooni järgi Poola kõrgeimat Giewonti mäetippu (1895 meetrit) tähistavat risti. Hiljem täpsustati, et välk lõi metallketti, mis abistab mäkke ronijaid viimastel meetritel. Välgulöögi tagajärjel hukkus neli ja sai kannatada üle saja inimese. Õnneks on enamike vigastused kergemat laadi. Tõsisemalt vigastada saanud inimesed toimetati kiirabikopteritel Zakopane haiglassse. Paljud kannatanud on turistid, kes Poola Tatrates Giewonti mäemassiivil matkasid.