Poola mägedes hukkus äikesetormis viis inimest, vigastatuid on üle saja

Neljapäevaõhtuse seisuga viibis haiglaravil 89 kannatanut. Õnneks on enamike vigastused kergemat laadi. Tõsisemaid vigastusi said inimesed, keda tabasid pikselöögid. Päästjad tõttasid tormi trotsides ohvreid päästma, kohapeal toimetab neli kiirabikopterit.

Pikne tabas algse informatsiooni järgi Giewonti mäetippu tähistavat risti. Hiljem täpsustati, et välk lõi metallketti, mis abistab mäkke ronijaid viimastel meetritel.

Paljud kannatanud on turistid, kes Poola Tatrates Giewonti mäemassiivil matkasid.

Päästjad toimetavad turiste ohtlikust tormist eemale. Foto: EPA / Scanpix

Kohapeal olnute jutu järgi ei näinud nad mingit märki sellest, et hommikupoole pilvitul päeval võib ootamatult äikesetormiks kiskuda. Kui pärastlõunal järsku kõu kõmisema hakkas, oli see niivõrd tugev, et lapsed hakkasid hirmust nutma, rääkis kohalik elanik Sylwia.