Poola mägedes hukkus äikesetormis neli inimest, vigastatuid on mitukümmend 

Neljapäevaõhtuse seisuga viibib haiglaravil 89 kannatanut. Õnneks näib, et enamike vigastused on kergemat laadi. Tõsisemaid vigastusi said inimesed, keda tabasid pikselöögid. Päästjad tõttasid tormi trotsides ohvreid päästma, kohapeal toimetab neli kiirabikopterit.