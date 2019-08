Vene propagandamasin vannub: MRP sunniti NSVLile peale ja see aitas sakslasi alistada 

Teine maailmasõda on Venemaal suur uhkuse allikas – ikkagi suur isamaasõda! Või kui täpne olla, siis on suur isamaasõda vaid osa teisest maailmasõjast. See osa, kus Nõukogude Venemaa sõdis sakslaste vastu ning mängis kandvat rolli Hitleri ja tema käsilaste alistamisel. Eelnev kokkumäng natside ja kommunistide vahel on liiga suur, et seda maha vaikida, ja seetõttu üritatakse seda maalida võimalikult roosadesse toonidesse.