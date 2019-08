Juhtkiri | Kas Balti ketita oleksime need, kes oleme? 

Põhiline, et puudu ei olnud soovist midagi suurt ära teha ja ennast muule maailmale võimsa kujundi abil meelde jätta. Samas jäi tollesse aega maha midagi sellist, millest hiljem on kas puudust tuntud või vähemalt nõutult küsitud, et miks me enam ühte hoida ei oska. Kui 30 aastat tagasi kõlbas üksteisel käest kinni hoida, siis kas see on eestlastel ainult ärevate aegade fenomen – „me hoiame nõnda ühte kui heitunud mesilaspere“ - , mida hiljem võib üleolekutundega naeruvääristada massihüsteeriaks.

Arvestades, millise ärevusega kogu riik äsja jälgis, kas siseminister ikka tõepoolest kohtub politseijuhiga ja ulatab talle terekäe, siis tuleb nentida, et Eesti riik on ikka enam kui valmis, kui ühiskonna tähelepanu ja aur peab minema selliste asjade jälgimisele. Pärast Balti ketti kogu oma senise teadliku elu vabas ja iseseisvas riigis elavate põlvkond on juba üle 40 aasta vanused ja lähenevad 50-le. Kui nendel ja vanemal põlvkonnal võivad sees veel pesitseda alalhoidlikkuse hirmud, siis nooremate põlvkonda need enam ei kammitse.