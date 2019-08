Pakistanis oma kuulsa õe surnuks kägistanud vendade vanemad anusid kohtult nende vabastamist 

Sellised kuriteod on Pakistanis paraku üsna sagedased, ent kuna Qandeel oli tuntud, tõi see probleemi ühiskonnas eriti teravalt esile, kirjutab BBC. Aastal enne Qandeeli surma hukkus aumõrvade tõttu ja lähisugulaste käe läbi kusagil 1100 naist ja tütarlast. See on vaid ametlik number, tegelikkuses on aumõrvade hulk ilmselt palju suurem, sest ei jõua vaikimise tõttu kunagi politsei töölaualegi.