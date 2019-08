Seisukoht | Kas ERM on ikka rahva jaoks? 

Läti pere sisenes ERMi peahoonesse, käis korra piletikassa juures ja tuli siis tuldud teed tagasi. Nimelt pidasid pereema ja –isa kohapeal aru ja leidsid, et perepilet on üle mõistuse kallis. On üsna kindel, et pereisa räägib oma tähelepanekutest ja 28eurosest piletist ka oma kodumaal Lätis.

Ühe pere otsus poleks mu enda hinge kripeldama jäänud, kuid ka mitmed eestlased on öelnud, et nad ei lähe rahvakeeli Eesti Rahva Mausoleumi, kuna õllekappade ja rahvariiete vaatamise eest küsitakse ebaproportsionaalselt palju. On ka neid, kes klaasist ja betoonist majja ei lähe põhimõtte pärast. On ju see muuseumihoone rajatud maksumaksja raha eest.

Tänavu möödub kolmkümmend aastat Balti ketist, mis oli suur samm teel Eesti, Läti ja Leedu iseseisvuse taastamisel. Loen ERMi koduleheküljelt rõõmuga, et 23. augustil kell 16 ja 24. augustil kell 14 toimuvad seal laulva revolutsiooni päevade meenutamiseks giidituurid, mis on eelregistreerimisega ja rahvale tasuta. Olen juba nõus Läti pere negatiivse meenutuse unustama, kui äkki loen, et giidi juurde pääsemiseks tuleb ikkagi osta muuseumipilet.