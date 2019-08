BALTI KETT 30 | Balti keti raadiosidet aitasid organiseerida raadioamatöörid  

Viktor Hansenil tekkis idee pöörduda alternatiivse sidesüsteemi loomise mõttega raadioamatööride poole ning see oleks allunud ainult Rahvarinde juhtidele. Tema mõte langes täiesti õigesse kohta. Mitmed raadiomehed olid juba omavahel arutanud võimalusi, mil moel oleks võimalik lisada oma panus sellesse suurte ja väga olulisse Rahvarinde üritusse. Pärnu- ja Läänemaal võttis raadioamatööride koordinatsiooni oma peale Ako Põhako, Tartu- ja Põlvamaal Aadu Jõgiaas ning Võrumaal Tõnu Taimsaar.

Foto: Erakogu

Koheselt asuti tegutsema ja kõik osalemiseks nõusoleku andnud raadioamatöörid esitasid taotluspalved ENSV Sideministeeriumi Riiklikule Elekterside Inspektsioonile (REI), et saada välitingimustes amatöörraadiojaama ekspluateerimise ajutist luba Balti keti trassil. Paljud raadiomehed ei uskunud, et see luba antakse, kuid tõenäoliselt oli KGB (REI koostööpartner) huvitatud nendest isikutest, kes olid valmis osalema Nõukogude Liidu vastases aktsioonis.