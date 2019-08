Mart Soidro | MRPst, Balti Apellist ja inimketist 

Meie olime sel päeval koos kursusevendadega Riias. Häbi tunnistada, aga me ei uskunud Hirvepargi ettevõtmisesse. Õigemini olime kindlad, et Riia vabadussamba ees toimub hoopis vägevam meeleavaldus. Olime kursis, et mõni kuu varem, 14. juunil 1987. aastal kogunes Vabadussamba juurde 5000 inimest, et mälestada Nõukogude võimu ohvreid ja asetada monumendi jalamile lilli.

Mis lätlastel viga, neil jäi vabadussammas okupatsioonirežiimi ajal ju puutumata. Pealegi said nad juba 1987. aastal asetada sellele jalamile kolm rahvusvärvides nelki. Nii, et valge jääks kahe punase vahel keskele. Ka 23. augustil ei pidanud me lätlastes pettuma. Meeleavaldusele oli kogunenud 12-15 000 inimest, esines ka väiksemaid rüselusi hallivatimeestega. Meiega midagi ei juhtunud, küll aga jõudis info, et käisime lõunanaabritel külas, KGB Tartu osakonna ja TRÜ parteikomiteelaste kõrvu.

Hirveparki kogunes samal ajal ligi 2000 inimest. See oli esimene võimude poolt sanktsioneeritud miiting pärast 1940. aastat. EKP Keskkomitee büroo mõistis kolm päeva hiljem selle „natsionalistliku kogunemise” muidugi hukka ja parteiline ajakirjandus ei säästnud värve, et meeleavalduse korraldajaid mõnitada.

„Kui Madisson suuremaks kasvas, sai temast hipi. Maatõugu hipi, kes Lääne eeskujusid jäljendades oma eluga sassi läks ning seejärel kibestunult põrnitses meie probleeme, raskusi ja ettevõtmisi,” kirjutas Mark Levin oma paskvillis „Sulid” (Rahva Hääl, 15.-16.09.1987). Pärast iseseisvuse taastamist kandideeris see ühiskonnategelane 14 korda edutult riigikokku ja kohalikku volikokku. Põhiliselt Keskerakonna nimekirjas.

23. august 1989

Kunagine Eesti NSV kergetööstuse minister Jüri Kraft meenutab Juhan Aare filmis „Eestlased Kremlis” (2006), et 20. augustil 1991. aastal oli plaanis korraldada esimene üleriigiline poliitiline üldstreik. Kuidas aga sel juhul defineerida 23. augustit 1989, mis oli kolmapäevane päev?

„Linna partei- ja täitevkomitee andsid nõusoleku teha 23. augustil lühendatud tööpäev,” meenutab Kalle Kulbok Küllo Arjakase koguteoses „Kui väikesed olid suured. Balti kett 25” (Tallinn 2014).